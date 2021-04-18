İş yerini böyle kundakladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde kundaklanan iş yeri küle döndü. İş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Hasanefendi Mahallesi'nde sabah saatlerinde İ.K.'ye ait iş yeri kundaklandı. 5 katlı binanın giriş katında bulunan iş yerinin kundaklanması ise güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Önce iş yerinin camını kıran şahıs, daha sonra kırık camdan içeriye yanıcı madde dökerek ateşe verdi. İş yerini ateşe veren şahıs olay yerinden kaçarken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, iş yeri küle döndü. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından polis olayın failini yakalamak için çalışma başlattı.