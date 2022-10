İsabeyli Mahallesinde yol yapım çalışmaları sürüyor

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde yeni yollar açmaya devam ediyor.

Nazilli'nin en çok gelişen ve büyüyen noktalarından olan İsabeyli'de yeni yollar açılmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde İsabeyli'de 8 bin 790 metrekare alanda yeni yol açma ve parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 8. sokakta yeni yerleşim alanlarının olduğu yolların stabilizesini yapan belediye ekipleri, kenar bordürleri tamamlayıp parke taşı döşemeye hazır hale getirdi.

İlçe genelinde yaşam standartlarının yükseltilmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması için her türlü imkanların seferber edildiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Yaptığımız yatırımlarla İsabeyli Mahallemiz Nazilli'mizin cazibe merkezlerinden biri olmaya devam ediyor. Ekiplerimiz kırsaldan merkeze tüm mahallelerimizde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Nazilli halkı her şeyin en güzelini hak ediyor. Biz de Nazilli Belediyesi olarak büyük bir gayretle hizmet etmeye, yeni yollar açmaya ve deforme olan yolları yenilemeye devam ediyoruz” diye konuştu.