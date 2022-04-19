İsabeyli'de 500 fidan toprakla buluştu

Nazilli Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın öncülüğünde İsabeyli sulama göleti bölgesinde ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

İlçe genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve tarımsal üretimi desteklemek için çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, İsabeyli sulama göleti çevresinde fidan dikimi yaptı.

Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın önderliğinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde 500 adet çam ve meyve fidanı toprakla buluşturuldu.

Ağaçlandırma çalışmalarının ilçe genelinde devam edeceğini belirten Başkan Özcan, “Sulama göleti bölgesindeyiz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzle birlikte Orman İşletme Bölge Müdürlüğümüze ve fidan tedarikçimize çok teşekkür ediyorum. Bölgemiz yapıldıktan sonra ağaçlandırması eksin kalan bir alandı. Geçtiğimiz süreçte ağaç dikiminde bulunmuştuk. Şimdi tekrar damlama sulama sistemi ile beraber bölgemizde çoğunlukla çam ve meyve olmak üzere 500 adet fidan dikimi gerçekleştirdik. Bölgemizin yeşillendirilmesi ve tarımın desteklenmesi için yaptığımız faaliyetlere devam edeceğiz. Emeklerinden dolayı çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.