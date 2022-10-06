İsabeyli'ye 8 bin 790 metrekare yeni yol

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde 8 bin 790 metrekare yeni yol açtı.

İlçe genelinde yeni yol açma, bakım, onarım ve parke taşı döşeme çalışmalarına devam eden Nazilli Belediyesi, son olarak İsabeyli'de 8 bin 790 metrekare alanda yeni yol açma faaliyeti gerçekleştirdi.

Nazilli'nin en çok gelişen ve büyüyen noktalarından olan İsabeyli'de yeni yerleşim alanlarının olduğu yolların stabilizesini yapan belediye ekipleri, kenar bordürleri tamamlayıp parke taşı döşemeye hazır hale getirdi.

Modern, güvenli ve uzun yıllar kullanıma uygun yollar yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Alt yapısı tamamlanan tüm alanların yenileme işlemlerini yapacağımızın sözünü vermiştik. Elektrik, su, telefon, doğalgaz, kanalizasyon altyapısı tamamlanan yollarımızın yenilemelerini ivedilikle gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarından dolayı ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Nazillimize hayırlı olsun” diye konuştu.

Çalışmalarından dolayı Başkan Özcan ve ekibine teşekkür eden İsabeyli Mahallesi sakinleri, yolların yapılmasından dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.