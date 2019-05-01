İşçi Bayramı'nın öteki yüzü

1 Mayıs İşçi Bayramı ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanırken, Aydın'da tarım çalışanları bayramlarını meydanlarda değil ekmek parası için tarlada kutladı. İşçi bayramının kendilerine göre bir anlam ifade etmediğini ve tatil yapanların gününün bayram olduğunu belirten tarım çalışanları “Bizim bayramımız hasat sezonunda emeğimizin karşılığını alırsak oluyor” diye konuştular.

Tarlaların ekim ve dikim sezonu olması nedeniyle adeta zamanla yarıştıklarını belirten Aydınlı çiftçilerden Ömer Elbey, işçi bayramını sadece takvimlerden ve haberlerden fark ettiklerini belirterek bugünü havanın da müsait olması nedeniyle çalışarak geçirdiklerini söyledi.

Resmi tatil olarak kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla şehir merkezlerinde sakin bir gün yaşanırken, köyler yoğun bir çalışma günü yaşandı. Aydın il genelinde geçimini tarım işleri ile sağlayanlar her gün olduğu gibi bugünü de çalışarak geçirdi. Kimi tarlasını sürerken kimi de İşçi bayramını fide dikerek geçirdi.

Şehir merkezlerinde öğlen saatlerinde başlayan 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinlikleri akşam saatlerine kadar değişik programlarla devam etti.