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İŞGÜMDER'den İl Müdürü Fillikçioğlu'na ziyaret

Aydın İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İŞGÜMDER) yönetimi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Aydın İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği (İŞGÜMDER) yönetimi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Aydın İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri Derneği yönetim kurulu üyeleri Anıl Pehlivan, Aykut Gökşin ve Ayça Güzel, kısa bir süre önce Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevine atanan Cenap Fillikçioğlu'na yeni görevinde başarılar diledi. İŞGÜMDER yönetimi, yapılacak çalışmalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne her zaman destek vereceklerini belirtti.


Ziyaretleri için İŞGÜMDER heyetine teşekkür eden ve aynı zamanda İş Güvenliği Uzmanı olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu derneğe üye oldu.

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