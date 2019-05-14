İşitme engelli lise öğrencisi, Kuşadası'nın gururu oldu

İşitme engelli lise öğrencisi, Türkiye güreş şampiyonasında iki ayrı kategoride kazandığı iki gümüş madalya ile Kuşadası'nın gururu oldu.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. Sınıf öğrencisi işitme engelli Hasret Baran Aydoğdu, Mersin'de düzenlenen

Mersin'de düzenlenen İşitme Engelliler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'a katıldı. Türkiye Şampiyonası'nda büyük başarı elde eden Kuşadalı lise öğrencisi, hem yıldız erkekler hem de genç erkekler kategorilerinde ayrı ayrı Türkiye ikincisi olarak büyük başarıya imza attı. Hasret Baran Aydoğdu, okul yöneticileri ve Kuşadası Milli Eğitim Müdürü İbrahim Atamam ile birlikte Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Yücel, Hasret Baran Aydoğdu'nun genç yaşında önemli bir başar elde ederek, Kuşadası'na zafer kazandırdığını belirterek, kendisini ve hocalarını tebrik ederek, kutladı.