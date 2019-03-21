İŞKUR Kampüste, ADÜ öğrencileriyle buluştu

ADÜ Atatürk Kongre Merkezi Maiandros Salonunda gerçekleştirilene etkinliğe İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, ADÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol, ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, ADÜ Rektör Danışmanı – Basın ve Halka İlişkiler Müdürü Hüseyin Turgut, İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, çevre illerin İŞKUR il müdürleri, davetliler, akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan etkinlikte, açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, toplumların ilerlemesindeki en büyük itici gücü oluşturan üniversitelerin bilginin üretilmesi, işlenmesi ve geleceğimizin teminatı gençlerin ilk elden bilgiyle buluşması gibi sorumlulukları olduğunu vurguladı. Bilgiyi elde tutanın, dünya konjonktüründe siyaset, askeri ve ekonomik düzlemde ön plana çıktığının altını çizen Prof. Dr. Akyol, “Günümüz dünyasında ortaya konulan fikirlerin ticarileştirilmesi ve bu bilginin ülke ekonomisi için kullanılması stratejik önem arz etmektedir. Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi teknoloji odaklı yeni sanayi devrimlerinin konuşulduğu günümüzde, sizlerin de kariyer planları yaparken, yeni dönemin ihtiyaçları doğrultusunda kendinizi geliştirmeniz ve gelecek vadeden mesleklere yönelmeniz bir zorunluluktur. Aydın'da “Kariyer Günleri” programı kapsamında gerçekleşen “İŞKUR Kampüste” etkinliği sektör temsilcileri ile sizleri bir araya getirmektedir. İŞKUR'un sağladığı hizmet ve destekler gençlerimize istihdam kapılarının daha kolay açılmasına olanak sağlamaktadır. Sizler bu ayrıcalığın farkında olmalısınız” diye konuştu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol'un konuşmalarının ardından üniversiteli gençlere tavsiyelerde bulunan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, İŞKUR'un hayatın her alanında, istihdam gibi çok önemli bir konunun merkezinde yer aldığına dikkat çekti. Üniversite yıllarının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Uzunkaya, İŞKUR programlarıyla erken sigortalılık, işletmelerde pratik eğitim yapma ve iş tecrübesi edinmenin yanı sıra, İŞKUR tarafından 365 lira 80 kuruş destek verildiğini söyledi. Mühendislik ve Fen Bilimleri alanında son sınıf öğrencilerine ise 640 lira 16 kuruş destek verildiğini kaydeden Uzunkaya, “Yeryüzünde fırsatlar ve imkanlar kısıtlı fakat arzu ve istekler sonsuz. İşte bu sonsuz istekler alemi içerisinde mutlu olabileceğimiz fırsatları oluşturabilmek devletlerin en büyük görevidir. Devletimizin siz değerli gençlere sunduğu olanakları en iyi şekilde değerlendirmek için var gücünüzle çalışmalısınız. İş piyasası artık referansa değil kişinin bilgi, tecrübe ve iş becerisine bakmaktadır” şeklinde konuştu.

Etkinlik, Aydın İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Emine Karakoç'un iş arama becerileri ve meslek danışmanlığı ile ilgili sunumunun ardından sona erdi.

Etkinlik sonrasında Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mehmet Aydın, katkılarından dolayı İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya'ya teşekkür ederek plaket takdim etti.