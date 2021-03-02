İŞKUR ve ADÜ iş birliğinde otellerde kurs düzenlenecek

İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezi işbirliğinde, 2021 yılında Kuşadası Meslek Yüksekokulu ve Davutlar Meslek Yüksekokulu ile öğrencilerin mesleki gelişmelerini sağlamak amacıyla Kuşadası'ndaki otellerde MEGİP projesi ve İşbaşı Eğitim Programı uygulanması planlanıyor. Adnan Menderes Üniversitesi Kuşadası Meslek Yüksekokulu Dekanı Aziz Bostan ve İŞKUR Hizmet Merkezi Şube Müdür V. Adnan Gönençer İŞKUR Kuşadası Hizmet Merkezinde bir araya geldi. Projelerle ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. Kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda başarı olan kursiyerlere MYK belgesi veya MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilecek.