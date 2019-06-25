İŞKUR'dan 245 öğrenciye part time iş imkanı

Aydın İŞKUR İl Müdürlüğü, Sosyal Çalışma Programı (SÇP) kapsamında Aydın'da 245 üniversite öğrencisine part time iş imkanı sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan İş Kur İl Müdürü Rahmi Terzi, üniversite öğrencilerinin bu imkandan faydalanmasını istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni hayata geçirilen SÇP hakkında bilgi veren İş Kur Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi, çeşitli kamu kurumu ile birlikte yeni bir çalışma programı başlatıldığını belirterek, program kapsamında üniversite öğrencilerine haftada 3 gün çalışacakları bir istihdam olanağı sunulduğunu söyledi.

“Başvurular bugün başladı”

Bu program ile üniversite öğrencilerinin şimdiden işe adapte olup mezun olduktan sonra iş hayatlarının kolaylaştırılmasının da amaçlandığını ifade eden Terzi, “Üniversite okuyan öğrencilerimizin çalışma hayatı ile tanışmalarını sağlamak, mesleki niteliklerini geliştirmek, toplumsal faydanın yüksek olduğu alanlarda çalışma disiplini sağlayarak geçici süre olarak çalışma imkanı sunuyoruz. ŞKUR İl müdürlüğü olarak çeşitli kurumla beraber sosyal çalışma programını başlatıyoruz. Üniversite okuyan, açık öğretim, yüksek öğretim, lisans doktora ve yaz okulu ve staj gören öğrenciler dışındaki tüm öğrencilerimiz bu programa başvurabilir. Başvurular 28 Haziranda sona erecek. İl Müdürlüğümüze tahsis edilen kontenjan 245 kişi. Çalışacak öğrenciler merkezi elektronik kura ile belirlenecek. 8 Temmuzda çalışma takvimi başlayacak. 30 Eylüle kadar devam edecek. Haftada üç gün ayda 12 gün çalışılacak olan programda aylık günlüğü 67,36 TL'den aylık 808 lira ücret alacaklar” diyerek çalışmak isteyen üniversite öğrencilerin müracaat etmesini tavsiye etti.