İŞKUR'un desteği ile iş sahibi oldular

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe desteğinden faydalanan İncirliova'dan Mahmut Şeker, Karpuzlu'dan Ali Yardım ve Koçarlı'dan Metin Yardım kendiişlerini kurarak iş sahibi oldu.

“İncirliova'da kendi işletmesini kurdu”

İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen girişimcilik eğitimini tamamlayan, sonrasında sağlanan destek ile hazırladığı kendi işini kurma projesini sunan Mahmut Şeker, projesinin ilgili komisyonca kabul edilmesi sonucunda hibe desteğinden faydalanmaya hak kazandı. İl Müdürlüğü tarafından kendisine verilen hibe ile 4 adet inek alan 33 yaşındaki Mahmut Şeker, İncirliova Sınırteke mahallesinde işletmesini kurdu.

“Ali Yardım hayaline kavuştu”

İŞKUR tarafından engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmaya yönelik olarak verilen hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan Ali Yardım ile İŞKUR İl Müdürlüğü arasında sözleşme imzalandı. Karpuzlu'da ikamet eden Ali Yardım “Hayvancılık” üzerine olan işini kurarak kendi işinin patronu oldu. Yardım'a 4 adet büyükbaş hayvan alımı için İŞKUR tarafından 36 bin TL hibe desteği sağlandı.

“60 yaşında iş sahibi oldu”

Engelli ve eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik hibe desteğinden faydalanan Metin Günay, büyükbaş hayvancılık işletmesini faaliyete geçirdi. 60 yaşında olan Metin Günay Koçarlı Haydarlı Mahallesi'nde ikamet ediyor. Aralık ayında 38 bin 250 TL'lik hibe desteği ile 3 adet inek alan Metin Günay işletmesindeki hayvan sayısı yeni doğan yavrular ile birlikte ikiye katlandı. İŞKUR'un desteği ile yeni bir hayata başlangıç yaptığını söyleyen Günay, işletmesinin engelli ve eski hükümlüler için örnek bir proje olmasını amaçladığını belirtti.