İşletme bacalarından çıkan yoğun duman, mahalle sakinlerini rahatsız ediyor

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir işyerinin bacasından çıkan yoğun duman ve oluşan kötü kokuya tepki gösteren bölge esnafı ve vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi'nde bulunan bir işletmesinin bacasından yükselen yoğun dumanlar, bölgedeki vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. İşletmenin bacasından çıkan dumanların bölgede oluşturduğu koku ise hem bölge esnafını hem de yoldan geçen vatandaşları rahatsız etmeye başlarken koku yoldan geçen araçların içerisinde dahi hissediliyor.

Yaşanan bu durumun Aydın'a yakışmadığına dikkat çeken bölge esnafları ise yetkililere seslenerek, gerçekleşen durumun herkesi olumsuz etkilediği ve sorunun çözüme kavuşturulması için yardım istedi.