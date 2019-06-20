İsmail istedi, Başkan yaptı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Beğerli Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki İsmail Apak'a verdiği bisiklet sözünü yerine getirdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan geçtiğimiz günlerde ilçe genelinde belirlenen başarılı öğrencileri evlerinde ziyaret ederek karne hediyesi olarak bisiklet hediye etti.

Beğerli Mahallesi'nde yaşayan Esenköy İlkokulu öğrencisi Muhammet Sefa Başaran'a bisikletini teslim ettiği esnada arkadaşına bisiklet verildiğini gören ve kendisinin olmadığı için ağlamaya başlayan 7 yaşındaki İsmail Apak'a cebinden çıkardığı 50 lirayı uzatan Başkan Özcan, minik İsmail'in gözyaşlarına dayanamayarak bisiklet sözü vermişti.

Sözünü yerine getiren Başkan Özcan, 7 yaşındaki İsmail'in köyüne istediği bisikleti gönderdi.

Bisikleti karşısında gören minik İsmail sevinç gözyaşları dökerek “Başkan amcamı çok seviyorum, teşekkür ediyorum” dedi.