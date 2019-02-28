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İsmet Akın çocuklarla birlikte fidan dikti

Germencik’te çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve şehir merkezindeki parkların ağaçlandırması için Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Germencik İlçe Temsilciliği tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Germencik'te çocuklara doğa sevgisini aşılamak ve şehir merkezindeki parkların ağaçlandırması için Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Germencik İlçe Temsilciliği tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi. Farklı okul öğrencilerinin katıldığı etkinlikte 60 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.



Düzenlenen fidan dikimine katılan Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın da katıldı. Çocukların geleceğimiz olduğunu ve onlara daha temiz bir dünya bırakmak için doğa sevgisi aşılamak gerektiğini ifade eden Akın; “Belediye Başkanlık projelerimizde Germencik ve çocuklarımız için de projelerimiz var. TEMA Vakfı tarafından yapılan bu etkinlikle çocuklarımızın elleri hem toprağa değdi hem de ağaçlandırmanın ve çevreyi korumanın önemini anladılar. Geleceğimiz olan çocuklarımızın çevre bilinciyle büyümesi adına gerçekleşen tüm projeleri destekliyoruz. Bu güzel etkinliğimizde çocuklarımız Büyük Parkımızı kendi elleriyle ağaçlandırdı. Bu güzel organizasyonu düzenleyen TEMA Vakfı Germencik İlçe Temsilcisi Sayın Uğur Avcı'ya ve Germencik Belediyesine destekleri için teşekkür ediyorum. Çevre için atılan her adıma sonsuz destek vereceğimizin sözünü veriyorum” dedi.

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