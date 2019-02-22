İsmet Akın'a ikinci seçim şarkısı

Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın'na ‘Herkesin Başkanı İsmet Akın' adlı şarkıdan sonra ‘Germencik'in Güleryüzü İsmet Akın' isimli yeni bir şarkı daha yapıldı.

31 Mart'taki yerel seçimlere 1 ay kala siyasi partilerin ve belediye başkan adaylarının seçim kampanyası argümanları da netleşiyor. Cumhur İttifakı Germencik Belediye Başkan Adayı İsmet Akın için ‘Germencik'in Güleryüzü İsmet Akın' isimli bir şarkı yapıldı. Profesyonel bir ekip tarafından yapılan şarkı, geçtiğimiz günlerde kamuoyunun beğenisine sunuldu.

“Germencik'in güler yüzü”

‘Herkesin Başkanı İsmet Akın' adlı seçim şarkısının ardından yapılan ikinci şarkı olan ‘Germencik'in Güleryüzü İsmet Akın' isimli şarkısının sözleri şöyle: “Germencik'in güler yüzü İsmet Akın'la, hizmetkar olmaya geldik size bir daha. Saygı sevgiyle geliyor o İsmet Akın, Cumhur İttifakı ile zafer çok yakın. Germencik sevdasına şöyle bir bakın, mutlu huzurlu onurlu gelecek Akın. Germencik sen de şahlan kalk ayağa, güçlü güvenli yarınlar için sandığa. Germencik'in gülen yüzü İsmet Akın'la hizmetkar olmaya geldik, size bir daha. Germencik sevdası bitmeyen duygu, MHP ile geliyoruz yine coşkulu. Hükümetle gücümüz, devletle sözümüz. Germencik'e gönül verdik işte özümüz. Germencik sen de şahlan kalk ayağa, güçlü güvenli yarınlar için sandığa. Germencik'in gülen yüzü İsmet Akın'la hizmetkar olmaya geldik, size bir daha.”