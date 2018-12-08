İsmet Sezgin, Efeler'de lokma hayrı ile anıldı

Türk siyasetinin yeri doldurulamayan aktörlerinden, TBMM eski Başkanı ve eski Bakanlardan, Aydınlıların İsmet Ağabey'i olarak gönüllerde taht kurmuş olan İsmet Sezgin'in aramızdan ayrılışının 2'nci yılında Efeler Belediyesi lokma hayrı düzenledi.

Efeler Belediyesi tarafından Bey Camii önünde düzenlenen lokma hayrında konuşan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “ Türk siyasetine damga vurmuş; bakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Milletvekilliği ve Aydın Belediye Başkanlığı yapan merhum İsmet Sezgin'i, ölümünün ikinci yıldönümünde şükranla ve rahmetle yad ediyoruz. Merhum İsmet Sezgin, Aydın'ımızdan çıkmış ve Türk Siyaset tarihine damga vurmuş önemli isimlerden biridir. Kendisi siyasetin birçok alanında görev yapmış ve bizlere örnek olmuş, yeri doldurulamayacak biriydi. Ruhu şad olsun. Katılan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hayrımızı kabul etsin” ifadelerini kullandı.