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İstanbul seçimi bitti, sahillerde hareketlilik başladı

Aydın’ın turistik ilçesi Didim’de 23 Haziran seçimleri dolayısıyla yaşanan kısa süreli durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de 23 Haziran seçimleri dolayısıyla yaşanan kısa süreli durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. İstanbul seçimlerinin sona ermesinden sona boşalan Altınkum plajı misafirlerini ağırlamaya başladı.


23 Haziran'daki İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri dolayısıyla Didim'de yaşanan durgunluk sona erdi. Seçimlerde oyunu kullanan tatilcilerin ilçeye gelmeye başladığı görülürken, hafta sonunda Altınkum plajındaki boşlukların dolmaya başladığı görüldü. Oyunu kullanan vatandaşların yazlıklarına döndükleri görülürken, geri dönüşlerin hafta içinde daha da artması bekleniyor.


Dünyaca ünlü Altınkum plajında ve Yalı Caddesinde de hareketliliğin artmaya başladığı görüldü.

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