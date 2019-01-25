İstanbul Ticaret Borsası'ndan Aydın Ticaret Borsası'na ziyaret

Uluslararası Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret etti.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel ile Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ev sahipliğinde, İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bülent Kasap ile Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ve beraberindeki heyet, bu yıl 7.'si gerçekleşen Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarını ziyaret ederek, fuar hakkında bilgi aktarımı sağlandı.

Fuar ziyareti sonrasında Aydın Ticaret Borsası'nı ziyarette bulunan heyet Aydın Ticaret Borsası Laboratuvarını gezerek, birimler hakkında bilgi aldılar. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, İstanbul Ticaret Borsası heyetine, 7. Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarımıza ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurumlar arasında işbirliğinin önemini vurguladı.

İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, “Aydın Ticaret Borsası zaten bizim kardeş borsamız. Çeşitli vesilelerle sık sık bir araya gelip fikir alışverişi yapıyoruz. Bugün de hem fuarda hem de Borsalarında bizi çok güzel ağırladılar. En kısa sürede kendilerinden iade-i ziyaret bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.