İstanbul'da yaralama suçundan aranan zanlı Kuşadası'nda yakalandı

AYDIN (İHA) – İstanbul'da yaralama suçundan aranan zanlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin yaptığı operasyon sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekiplerinin ‘yaralama' suçundan araması bulunan F.A'nın (26) Bayraklıdede Mahallesi Bahçecik Boğazı mevkiinde bulunduğu yönünde bilgiler elde etmesi sonucu çalışma başlatıldı. Yeri tam olarak tespit edilen F.A., bahse konu yerde yakalanarak gözaltına alındı. F.A'nın gerçekleştirilen sorgusunda İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “yaralama" suçundan arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen F.A., yapılan sorgusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.