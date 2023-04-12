İstanbul'daki fuarda Kuşadası'na yoğun ilgi

Kuşadası, dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında gösterilen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'ndaki (EMITT) yerini aldı. İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın ilk gününde, Kuşadası standı ziyaretçi akınına uğradı.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) bu yıl İstanbul'da 26'ncı kez kapılarını açtı. Dünyanın en önemli 5 turizm fuarından biri olarak kabul edilen EMITT'te, Kuşadası Belediyesi'nin öncülüğünde turizmcilerle iş birliği içerisinde açılan Kuşadası standı yoğun ilgi gördü. Fuarda, çeşitli görsel materyallerle ziyaretçilere 3 gün boyunca kentin sahip olduğu doğal ve tarihi güzellikler ile konaklama tanıtımı yapılacak. Geçen yıl 110 ülkeden 33 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan EMITT'e bu yıl da rekor katılımın olması bekleniyor.

‘Çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık'

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, fuarın ilk gününde Kuşadası standına gelen ziyaretçilerle tek tek ilgilendi. Kuşadası'nın sahip olduğu potansiyel ile Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden birisi olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Kuşadası Belediyesi olarak öncülük ettiğimiz tanıtım çalışmalarımızı dünyanın en önemli beş turizm fuarından biri olarak kabul edilen EMITT ile sürdürüyoruz. Yıl boyunca yaptığımız çalışmaların karşılığını şimdiden almaya başladık. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü, turizm açısından Kuşadası için çok bereketli bir yıl olacak” diye konuştu.