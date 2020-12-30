İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı Aydın Emniyeti'ne takıldı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Ekipler yaptıkları son operasyonda 864 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın zanlısı S.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.



Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Denizli'ye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 AAL 253 plakalı otomobili takibe alıp Aydın'da durdurdu. Otomobildeki 5 şüphelinin üstünde ve otomobil içerisinde yapılan aramada şüphelilerden S.K.'ya ait bagajda 864 adet sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerden S.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği Aydın Adliyesi'nde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.