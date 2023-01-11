İstanbul'dan gelen doğaseverler Latmos'a destek

Doğal peyzajı ve kaya resimleri ile binlerce yıllık uygarlıkların izini taşıyan Latmos'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için doğaseverler harekete geçerken, Boğaziçili gezginler de Latmos'u gezerek, kampanyaya destek verdi.

Önemli kaya resimleri ile tarih öncesi dönemlere ev sahipliği yaptığı bilinen Latmos'un her geçen gün yok olduğuna dikkat çeken doğaseverler, bölgenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için harekete geçti. Bu çerçevede Latmos'a gelen Boğaziçili gezginler, bölgeyi ziyaret ederek Latmos'un önemine dikkat çekti.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) yönetimi öncülüğünde gerçekleştirilen gezide bölgeye ilk kez gelen Boğaziçi Gezginleri Topluluğu (BGT) üyeleri hem doğayla iç içe bir yürüyüş gerçekleştirdi, hem de Latmos'un doğal ve kültürel zenginliklerini yakından görme imkanı buldu.

Latmos Dağları'nda 2 gün geçiren üyeler, binlerce yıllık antik taş döşeli yollarda yürüyerek Latmos'un 8 bin yıllık kaya resimlerini incelediler. Bazen zeytin ağaçlarının bazen de fıstık çamlarının arasından yürüyen gezginler, Latmos dağlarının bakir bir coğrafyasında kayalık bir alanda organik bir şekilde yaşayan bir aileyi de ziyaret ederek yanlarında getirdikleri hediyeleri aileye takdim etti.

Kayaların eşsiz güzelliklerine hayran kaldıklarını ifade gezginler, “Birileri bizi alıp, hiç bilmediğimiz ve görmediğimiz bir dünyanın içine koymuş gibi hissettik. Öylesine muhteşem kayalar gördük ki, sanki birileri bir bilgisayar oyunu tasarlamış ve bizi de bu güzelliklerin içine yerleştirmiş, kayaların içinde yürüyoruz sandık kendimizi. Kayaların şekillerini gördüğümüzde insanlar tarafından yapıldığını sandık, meğer tüm bunları doğa yapmış. Latmos olağanüstü bir doğa harikası” diyerek Latmos'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması gerektiğini vurguladılar.

Konu ile ilgili EKODOSD'tan yapılan açıklamada ise “BGT üyeleri, tüm bu güzellikleri bozan ve doğayı beyaz bir çöle dönüştüren maden ocaklarını gördüklerinde çok şaşırdılar. Böylesine değerli bir bölgenin bu şekilde hoyratça kullanılmasını anlam veremediler. Dünyada birçok ülkeyi gezdiklerini söyleyen gezginler, gördükleri en önemli şeyin doğa koruma olduğunu, korunan doğaya da binlerce insanın ziyaret ettiğini ve bu ziyaretlerin de belirli kurallarla yapıldığını belirttiler. Kendi meslek gruplarında uzman olan üyeler, Latmos'a sahip çıkacaklarını, İstanbul'da daha geniş bir kesime burayı tanıtacaklarını, korunması için tüm gayreti göstereceklerini söyleyerek, Latmos'un UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için detaylı bir çalışma başlatacaklarını belirttiler” ifadelerine yer verildi.