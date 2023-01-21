İsveç'teki provokatif eyleme Başka Çerçioğlu tepki gösterdi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, İsveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıya ilişkin tepki göstererek “İsveç Hükümeti'ni ivedilikle harekete geçmeye ve sorumluları cezalandırmaya davet ediyorum” dedi.

Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi'nin Lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç polisinden aldığı iznin ardından Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yaktı. Yapılan saygısızlığın ardından ülke genelinde tepkiler de gelmeye devam ederken, bir tepki de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile İsveç Hükümeti'ni göreve davet eden Başkan Çerçioğlu, yaptığı paylaşımında “İsveç'te gerçekleşen ve kutsal değerlerimizi hedef alan provokatif eylemi şiddetle kınıyorum. İşlenen bu nefret suçu karşısında, İsveç Hükümeti'ni ivedilikle harekete geçmeye ve sorumluları cezalandırmaya davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.