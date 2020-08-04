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İtfaiye Daire Başkanı Adanır; "Yangın söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor"

Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan ziraat ve makilik yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır bölgede çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan ziraat ve makilik yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır bölgede çalışmaların devam ettiğini kaydetti.


Dün öğleden sonra saatlerinde İmamköy Mahallesi'nde çıkan ve kısa sürede diğer çevre mahallelere de sıçrayan yangının söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Havanın kararması ve yoğun duman ile zor şartlar altında çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesini sürdürüyor. Ekiplerin gayretli çalışmaları ile yangının yerleşim alanlarına sıçraması önlenirken, yangının yüksek kesimlerde devam ettiği öğrenildi.


Yangını söndürmek için itfaiye personelinin büyük bir özveri ile çalıştığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Serdar Adanır, "Yangın yüksek kesimlerde sürüyor. Helikopter havadan, itfaiye ekiplerimiz de karadan müdahaleyi sürdürüyor. Mahallelerin yol güzergahlarında kalan yangın alanlarında ise soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Tüm itfaiye personelimiz ile gece gündüz demeden büyük bir gayret ile çalışarak vatandaşlarımızın yıllarca emek vererek büyüttüğü zeytin ağaçlarının daha fazla zarar görmesini engellemeye çalışıyoruz" dedi.

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