İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

İtfaiye ekiplerinin anında müdahalesi alevlerin evlere ulaşmasını önledi

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen arazi yangınına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri evlere ulaşmadan kontrol altına aldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen arazi yangınına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri evlere ulaşmadan kontrol altına aldı.



Yangın, Doğu Mahallesi Ercan Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araziden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen alevler arazinin yakınındaki evlere yaklaştı. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevleri evlere ulaşmadan kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.