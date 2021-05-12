İYİ Parti Aydın İl Başkanı Demirci, İsrail protestosunu eleştirdi

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci, Aydın'da İsrail'in Filistin'e düzenlediği insanlık dışı saldırıları kınayan STK üyelerini eleştirdi. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşarak “Millet açlıktan ölsün, siz Filistin'i kurtarın” diyen Demirci'ye tepkiler çığ gibi büyüyünce paylaşımını kaldırdı.

İsrail'in Filistin'e düzenlediği insanlık dışı saldırıların ardından birçok sivil vatandaş hayatını kaybederken, Türkiye'den de İsrail zulmünü kınayan açıklamalar peş peşe geldi. İsrail polisinin insanlık dışı muamele ile Mescid-i Aksa'ya girmeye çalışmasına karşı çıkan Filistin halkına plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Bu müdahaleye mecliste AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve birçok siyasi partiden tepki geldi.

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Süleyman Demirci ise bugün Aydın'da İsrail'e karşı düzenlenen gösterisinin gerçekleştirilmesini eleştirdi. Demirci, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, birçok sivil toplum kurulu tarafından gösterilen tepkileri anlamsız bulduğunu ifade etti. Demirci'nin uygunsuz paylaşımının ardından kendi partilileri başta olmak üzere birçok kişi tepki gösterdi. Bunun üzerine Demirci sosyal medya üzerinden video paylaşımını kaldırdı.

Tepki çeken video paylaşımında Demirci'nin sözleri şöyleydi:

“11 Mayıs Salı günü, sokağa çıkma yasağı var güya. Esnaf kapalı, insanlar zaten evlerine ekmek götüremez durumda, aç. Çok zor durumdalar, tarihin belki en zor günlerini yaşıyor insanlar ama bu arkadaşlar meydanda miting yapabiliyor. Bu kadar insanı burada toplamışlar, miting yapıyorlar. Tebrik ederim. Millet açlıktan ölsün, siz Filistin'i kurtarın arkadaşlar. Ne diyelim şimdi; hayrını görün. Sizin tuzunuz kuru, herhalde aşılısınız”