İYİ Parti, Aydın'da CHP'ye destek için aday çıkarmayacak

İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, CHP ve İYİ Parti arasında anlaşamaya varılan yerel seçim ittifakı kapsamında Aydın'da büyükşehir belediyesi için aday çıkarmayacaklarını belirtti.

Cemal Sarı, yaptığı açıklamada; “31 Mart 2019 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimi ile ilgili İYİ Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında Genel Merkezler düzeyinde yapılan işbirliği görüşmeleri sonucunda, 12 Aralık 2018 tarihinde kamuoyuna yapılan açıklamalara göre; ülke genelinde 11 Büyükşehir Belediye Başkanlığı CHP'ye, 10 Büyükşehir Belediye Başkanlığı ise İYİ Parti'ye bırakılmış, geri kalan büyükşehir belediye başkanlıklarında ise her iki partinin kendi adaylarıyla seçime girmesi öngörülmüştür. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı da bu görüşmeler neticesinde CHP'ye bırakılmıştır. İlk açıklamalar, sadece büyükşehir belediye başkanlıklarıyla ilgilidir. İlkeler bazında bu işbirliğinin altının nasıl doldurulacağı, ilçe belediye başkanlıklarına nasıl yansıyacağı konusu henüz netleşmemiştir. Genel Merkez bazında görüşmeler devam etmektedir” dedi.