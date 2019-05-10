İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Burak Öztürk Nazilli'de iftara katıldı

Kürşat Engin Özcan ve Aydın genelindeki gençlik kolları üyelerinin katılımı ile gerçekleşti.

İYİ Parti Nazilli Gençlik Kolları tarafından Nazilli Belediyesi tarafından işletilen Hangar Kafe-Restoran'da iftar programı düzenlendi. Yemeğe, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Başkan Yardımcıları Kadir Mutlu ve Mert Öreroğlu, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, Nazilli Belediye Meclis Üyeleri, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serken Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Burak Öztürk, Aydın merkez, Nazilli, Buharkent, Didim, Kuyucak, İncirliova, Koçarlı, Çine, Köşk ve Bozdoğan Gençlik kolları katıldı.

İftar yemeğinin ardından yapılan konuşmalarda ilk olarak İYİ Parti Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Gamze Gül Çağlayan, İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı, İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Av.Kürşat Engin Özcan ve son olarak İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Burak Öztürk birer konuşma yaptı.

Millet İttifakı olarak güzel bir uyum içerisinde çalışmalarını sürdüklerini özellikle vurgulayan Özcan, aralarına fitne ve fesat sokmak isteyenlere fırsat vermeyeceğini ifade etti. Özcan, “Nazilli'miz Millet İttifakının vücut bulduğu, ruhunun sahaya indiği ve birebir insanlarla temas ettiği ve başarıya ulaştığı en güzel ilçelerimizden biridir. Bu birliktelik, bugün bu masada ve az önce halkla iç içe olduğumuz iftar sofralarında artarak devam ediyor. Allah'ın izniyle bu birliktelik Genel Başkanlarımızın istediği noktada sonuna kadar devam edeceğimize inanıyorum. Biz birlikte burada çok şey başardık. Bundan sonra da çok şeyler başaracağımıza inanıyoruz. Nazilli'miz bu birlikteliğe ve beraberliğe muhtaçtı. Nu neticeyi elde ettikten sonra Büyükşehir ile birlikte yaptığımız yatırımlara ve faaliyetler, vatandaşlarımızın gösterdiği ilgi ve alaka, bu konudaki haklılığımızı ortaya koymaktadır. Genel Başkanımız Meral Akşener'in dediği gibi başaracağız, başaracağız, başaracağız” dedi.

İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Burak Öztürk de konuşmasında İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi olayını ve İYİ Partinin geldiği durumu değerlendirdi.

Konuşmaların ardından bir de doğum günü sürprizi yaşandı. İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural ve Yönetim Kurulu Üyesi Lokman Akkaya, İYİ Parti Nazilli Gençlik Kolları Başkanı Gamze Gül Çağlayan birlikte doğum günü pastası keserek kutlama yaptı.