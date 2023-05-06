İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: “Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcudur”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Aydın mitinginde yaptığı konuşmada, “Ailesi istediği takdirde rahmetli başbakan Adnan Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcudur” dedi. Akşener Aydın'a yapacağı yatırımlardan da bahsederek, “Çıldır Havaalanı'nı sivil uçuşa açacağız, Aydın'a tarım sektörü için büyük fuar alanı yapacağız” vaatlerinde bulundu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Akşener'in Aydın mitinginde ilk kürsüye çıkan isim oldu. Çerçioğlu, “İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Efeler diyarı Aydın'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en başarılı başkanları Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Bizler her zaman çiftçimizin, köylümüzün, vatandaşımızın yanındayız. Bunu tüm Türkiye'ye yayacağız. İki tane kırmızı çizgimiz var; bayrak ve vatan” diyerek meydandaki partililere hitap etti.

“Türk milletinin 85 milyonu bizim başımızın tacıdır”

Akşener'in konuşmasından önce partililere seslenen bir diğer isim olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Türk milletinin 85 milyonu bizim başımızın tacıdır. Hiç kimseyi ayırmayacağız. Biz daha iyi yöneteceğiz. Siz iktidara geldiğiniz zaman 'yoksulluğu bitireceğiz, ekonomik olarak kalkındıracağız' dediniz ama vatandaşlardan uzaklaştınız. 20 yıl önceki fotoğrafa bakın, bir de şimdiki fotoğrafa bakın. Bu insanlar bu esnaf nasıl ayakta kalacak ona cevap versinler” diye konuştu.

“Adnan Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcudur”

Bugün burada olmaktan, Efeler diyarında olmaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu ifade eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise, “Ailesi istediği takdirde rahmetli başbakan Adnan Menderes'in mezarını Çakırbeyli'ye getirmek boynumun borcudur” sözü ile konuşmasına başlayarak, “Çok ilginç bir seçime gidiyoruz. Hayatımızda işitmediğimiz iftiralara maruz kalıyoruz. Allah Allah nidalarıyla seçime gidiyoruz, sanki savaşa gidiyoruz. Millet velinimettir. Siyasetçi sizi dinler, anlar. Sonra çözüm üretir, seçim zamanı gönlü kazanır birimize iktidar ol dersiniz. İktidar size hizmet etmek zorundadır. Muhalefet de sizin avukatlığınızı yapar. Şimdi ne demek Allah Allah deyip seçime gitmek. O seçimde millet bir karar verecek” dedi.

Akşener “Haksızlığın önüne geçeceğiz” diyerek sözlerine devam ederek, “Biz mülakatı kaldıracağız. 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Bütün köy okullarını açacağız. 150 bin öğretmen tayin olacak. Ziraat mühendisi veteriner tekniker tayin edilecek. Çiftçi borçları yeniden yapılandırılacak. Köyde çobanlık yapmak için yola çıkan gençlerin asgari ücretten maaşını biz ödeyeceğiz. Hem de SSK'sını biz ödeyeceğiz besicilik gelişsin diye. Havza merkezli tarımın yolunu açacağız. Mazotun, yemin, elektriğin, gübrenin fiyatlarını yüzde 20, yüzde 30 aşağıya çekeceğiz. Ektiğiniz ürünün fiyatını önceden ilan edeceğiz. Düşük de çıksa oradan alacağız. Fazla çıkarsa siz gidip istediğiniz yere satıp onu tekrar daha fazla para kazanacak hale geleceksiniz. Aydın'a tarım sektörü için büyük fuar alanı yapacağız. Çıldır Havaalanı'nı sivil uçuşa açacağız. Yeni bir vakıf üniversitesi istiyorsunuz, bunun takipçisi olacağım. Hızlı tren hattı faaliyete geçecek. Aydın'ın ihracatta ilk on il arasına girmesini sağlayacağız. Bunu hakça adaletçe yapacağız” şeklinde konuştu.

Akşener, “Dün akşam Hıdrellezdi. Hepimiz dileklerimizi gül ağacına astık. İnşallah 14 Mayıs akşamı Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı, ben de başbakan olacağım. Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e” diyerek sözlerini noktaladı.