İYİ Parti Genel Merkezinden Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Burak Öztürk, genel idare kurulu üyeleri ve İYİ Parti Aydın Gençlik Kolları İl Başkanı İsmail Tabak ile birlikte, Ege ziyaretleri kapsamında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Burak Öztürk ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Çerçioğlu "İYİ Parti ile bizler yerel seçimlerde müthiş bir çalışma yürüttük. Bizler Millet İttifakı'nın adayları olarak Aydın'da çok başarılı olduk. Sanki tek bir partinin çatısı altındaymışız gibi çalıştık. Bizim birlikteliğimiz devam ediyor. Bu birliktelik Aydın Büyükşehir ve ilçelerimizin meclislerinde görebiliriz" diye konuştu.

"Yerel seçimlerden önce birlikteliğimizin 31 Mart'a kadar değil önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ifade etmiştik, şu anda da devam ediyor. Çok şanslıyım ki iki tane çok güçlü il başkanım, birçok ilçe başkanlarımız oldu. Bunun yanında iki tane gençlik kolu genel başkanımız oldu" ifadelerini kullanan Başkan Çerçioğlu "Aydın bu ittifakta çok başarılı oldu. Aydın halkı da bu ittifaktan çok memnun oldu. Çok büyük başarılara imza atıldı. Aydın'ın en büyük ilçelerinden olan Nazilli'nin kazanılmasının yanı sıra son 28 günde İncirliova'nın kazanılması rekor bir çalışma oldu" dedi.

Başkan Çerçioğlu "31 Mart'ta Aydın'da her şey çok güzel oldu, 23 Haziran'da da yine her şey çok güzel olacak" sözlerini kullandı.

Başkan Çerçioğlu'nu ziyaret etmekten dolayı çok mutlu olduğunu belirten Burak Öztürk ise "Ege Bölgesi'nde ziyaretlerimize başlamadan önce Millet İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret etmek ve yeni dönemin hayırlı, uğurlu olmasını demek istedik. Misafirperverliği için kıymetli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki 31 Mart'ta elde edilen başarı gelecekteki daha büyük başarıların habercisi olur. Tabii ki gözümüz kulağımız 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul'daki seçimde" dedi.

Öztürk "Ne yazık ki iktidar eliyle bir sivil darbe yapıldı. Ben inanıyorum ve güveniyorum ki İstanbul'daki vatandaşlarımız en güzel cevabı 23 Haziran'da sandıkta verecektir" şeklinde konuştu.