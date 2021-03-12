İYİ Parti heyeti Başkan Çerçioğlu ile görüştü

İYİ Parti yönetiminden bir heyet Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Aydın'ın sorunlarının ve çözüm önerilerini konuşulduğu ziyarette İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu'nun yanı sıra, Ekonomi Politikaları Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, Teknolojik Dönüşümden Sorumlu Başkan Yardımcısı Yiğit Karakış, Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Nazilli Belediye Başkan Kürşat Engin Özcan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İl Başkanı Süleyman Demirci ile CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır yer aldı.