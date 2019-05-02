İYİ Parti Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'den Başkan Tuncel'e Ziyaret

İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beraberinde İl Başkanı Cemal Sarı ve İlçe Başkanı Çağlar Çelikez ile birlikte Başkan Levent Tuncel'i makamında ziyaret eden Milletvekili Sezgin; Levent Tuncel'e görevinde başarılar diledi.

CHP ile birlikte oluşturdukları Millet İttifakı ile çok uyumlu bir seçim süreci yaşadıklarını belirten İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin; “31 Mart yerel seçimleri genel iktidara mesaj anlamı taşıyan çok önemli bir seçimdi. Bu seçimde Millet İttifakı olarak güzel bir başarı yakaladık. Söke'de Levent Tuncel Başkanımız ile birlikte hizmet çıtasının yükseleceğine inanıyorum” dedi.

Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel; Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'in ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.