İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçerken, Başkan Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. Başkan Özcan, "Memlekete ve millete hizmet etmek için her zaman Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrindeyim" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası gündemi değerlendirme konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ve partililere "Temenni ederiz ki İYİ Parti 6'lı masayı terk ederek yerli ve milli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir" ifadesinin ardından Aydın siyaseti de hareketlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından 2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimlerde İYİ Parti'den Aydın'ın Nazilli ilçesine belediye başkanı olarak seçilen Kürşat Engin Özcan partisinden istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

Ankara'da gerçekleştirilen AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve AK Parti Aydın milletvekillerini kürsüye davet etti. Kürsüye gelen Başkan Özcan'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm dünya ve ülkemiz ciddi bir sıkıntılı ve zorlu bir dönemden geçmektedir. Bu zorlu dönem içerisinde Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik beraberlik davetine icabet etmemek olmazdı. Biz de bu davete uyarak AK Parti saflarındaki yerimizi aldık. Hüsnü kabüllerinden dolayı minnettarım, kendilerine teşekkür ederim. Memlekete ve millete hizmet etmek için her zaman emirlerindeyim" dedi.

Aydın'ın merkez Efeler'den sonra en büyük ilçesi olan Nazilli, Başkan Özcan'ın bu tercihi ile AK partili ilçeler listesine eklendi. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özca'ın AK Parti'ye katılması ile birlikte Aydın'da Cumhur İttifakı tarafından yönetilen ilçeler Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Köşk, Karpuzlu, Koçarlı ve Nazilli oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Aydın İl Başkan Yardımcılığı görevinden ve partisinden dün istifa eden Mustafa Ertekin, bazı meclis üyeleri ile bir grup Nazillili mahalle muhtarı da Başkan Özcan ile birlikte AK Parti'ye katılanlar arasında yer aldı.