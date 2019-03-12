İYİ Partili Tuna, "Köşk'ün yerel ürünlerine değer katacağız"

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, “Zeytin, İncir, Kestane festivalleriyle hem Köşk'ün yerel ürünlerine hem de çiftçi ve esnafımıza sahip çıkacağız” dedi.

Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan adayı Veli Tuna Kıran Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Yoğun bir kalabalıkla karşılanan Tuna, mahalle sakinlerine projelerini anlattı, vatandaşların taleplerini dinledi. Tuna, “İncirimize, zeytinimize, kestanemize değer katacak güzel projelerimiz var. Düzenleyeceğimiz festivallerle ve tekrar hayata geçireceğimiz kestane pazarı projemizle çiftçi ve esnafımızın yüzünü güldüreceğiz. Ürünlerimizin hak ettiği değeri bulmasını, çiftçimizin, esnafımızın zenginleşmesini sağlayacağız” dedi.

“Destekleriniz bizleri daha da güçlendiriyor”

İYİ Parti Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna giderek artan ilgiden çok memnun olduğunu söyledi. Güçlü ekibiyle zafere ulaşacağını belirten Tuna, “Bu vatana sevdalı, Köşk aşığı değerli ekibimle birlikte, sadece ve sadece hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, sizlerin desteğini ve bu desteğin artarak devam ettiğini görmek bizleri daha da güçlendiriyor” diye konuştu.