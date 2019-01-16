İYİ Parti'ye başkan dayanmıyor

isim olan Ahmet Türkmenoğlu'na görevi törenle tevdi edildi. Başkan dayanmayan Efeler ilçe teşkilatında yeni başkanın partiyi seçime götürmesi hedefleniyor.

Aydın Efeler İlçe Başkanlığı'nda Selim özyılmaz'ın istifası ile boşalan koltuğu Ahmet Türkmen getirildi. Pınar Öncer, Rahmi Aydın ve Selim Özyılmaz'dan 4. İsim olarak başkanlığa getirilen Ahmet Türkmen'in göreve başlaması dolayısıyla yapılan açıklamada “İl Başkanımız Cemal Sarı'nın teklifi, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Koray Aydın' ın uygun görüşü ve Genel Başkanımız Meral Akşener'in oluru ile Efeler İlçe Başkanlığımıza Ahmet Türkmenoğlu atanmıştır” denildi.

İl Başkanı Cemal Sarı, Efeler ilçesine yeni atanan başkan Ahmet Türkmenoğlu'nun sevilen, sayılan ve teşkilat tecrübesi olan biri olduğunu belirterek “Kendisine başarılar diliyorum. En kısa zamanda teşkilatı oluşturup yerel seçimler için çalışmalarımıza katılacaklardır. Partimize ve Efeler ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.