İzmir depreminin yaralarını saran sağlıkçılara teşekkür belgesi verildi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında geçtiğimiz aylarda meydana gelen yıkıcı deprem sonrası Aydın'dan bölgeye giderek görev yapan UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür belgesi verildi.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 6.6 şiddetindeki deprem nedeniyle bölgede görevlendirilen Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı UMKE ekipleri ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği personellerine başarılı ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Aydın İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen törene Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Mete Erki, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Ekici ve İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Leman Özlem Özaslantaş katıldı.

Aydın Vali Yardımcısı Ömer Faruk Günay yaptığı konuşmada, bu tür üzücü depremlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Komşu ilimiz İzmir'de meydana gelen deprem sonrası ilimizden bir çok ekip depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye sevk edildi. Bölgede günlerce canla başla çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu tür yıkıcı depremler bir daha yaşanmaz" dedi.