İzmir-Didim arası uyuşturucu ticaretine polis engeli..

İzmir'den Didim'e uyuşturucu hap sokmaya kalkan uyuşturucu taciri emniyetin yaptığı çalışma sonucunda yakalandı. Şüphelinin üzerinden 100 adet extacy hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; İzmir'den Didim'e yüklü miktarda uyuşturucu hap getirileceği ihbarını alan emniyet güçleri şüpheli H.Ç (38) adlı şahsı takibe aldı. Otobüsle ilçeye gelen H.Ç. Didim'de giriş yaptıktan sonra Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerince yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 18 adet pembe, 22 adet turuncu, 60 adet mor renkte olmak üzere toplam 100 adet üçgen şeklinde üzerinde kurukafa sembolü bulunan ectasy hap ele geçirildi. Göz altına alınan H.Ç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.