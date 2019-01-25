İzmir'de aranan cinayet canlısı Kuşadası'nda yakalandı

AYDIN (İHA) – İzmir'de akrabasını öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin yaptığı takip sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği infaz ekiplerinin suçluları yakalamaya yönelik olarak yapılan araştırma ve çalışmalar sonucunda Kuşadası 5. Asliye Ceza Mahkemesince "Birden Fazla Kişi ile Tehdit" ve İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesince "Üst Soydan Akrabayı Kasten Öldürme” suçlarından aranan Y.S. (23) isimli zanlı, fiziki takip sonucu

Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yürürken yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen Y.S., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.