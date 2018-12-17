İzmir'de aranan cinayet zanlısı Kuşadası'nda yakalandı

AYDIN (İHA) –Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde İzmir'de üç ayrı suçtan aranan cinayet zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde Türkmen Mahallesi Denizel Sokak üzerinde hakkında İzmir Ağır Ceza imalat Masası tarafından ‘Adam öldürme' suçundan aranan M.C. (34) yakalandı. Gözaltına alınan M.C'nin emniyette yapılan GBT sorgusunda "Kullanmak için uyuşturucu madde kabul etmek veya bulundurmak ile tehdit ve hakaret” suçları dahil olmak üzere 3 ayrı suçtan daha arandığı tespit edildi. Zanlı çıkarıldığı adlı makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.