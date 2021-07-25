İzmir'de bayram bitti, dönüş trafiği bitmedi

Bayram dönüşünün yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinden hafta sonu dönmek isteyen vatandaşlar geri dönüşe geçerken, İzmir geçişinde yoğunluk yaşandı. Bodrum, Marmaris gibi tatil yörelerinden İzmir yönüne dönüşe geçen tatilciler, Kuşadası-İzmir geçişinde yoğunluk oluşturdu. Oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Tatilden dönen Melis Şahin, “Sıcaklardan çok etkilendik. Kurban Bayramı yoğunluğu nedeniyle vaka sayıları çok arttığı için bulunduğumuz otelden çıkamadık. Maske, mesafe ve hijyene önem verdik. İnşallah bu pandemi biter bizler de nefes alırız" dedi.

Bir başka tatilci Nuray Göze ise, “Kuşadası çok güzel bir yer. 2 yıl önce gelmiştim ama görüyorum ki Kuşadası çok değişmiş. Hastalık biter biz de bu maskelerden kurtuluruz” diye konuştu.