İhlas Haber Ajansı

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İzmir'den Aydın'a gelen yankesiciler, polisten kaçamadı

İzmir’in Ödemiş ilçesinden Aydın’a geldiği tespit edilen yankesiciler, Aydın polisinden kaçamadı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinden Aydın'a geldiği tespit edilen yankesiciler, Aydın polisinden kaçamadı. Ödemiş'e geri dönerken yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gün Aydın'ın Efeler ilçesinde kurulan Salı Pazarı'nda 2 ayrı yankesicilik olayı yaşandı. Meydana gelen olayın ardından yapılan çalışmalarda L. U. , H. U. , D. U. , N. U. ve N.U isimli şüphelilerin İzmir'in Ödemiş ilçesinden Aydın'a geldiği tespit edildi. İzmir'in Ödemiş ilçesinden Aydın'a geldikleri tespit edilen şüpheliler, geldikleri araç ile Ödemiş'e dönerken yakalandı. Aydın polisinden kaçamayan 5 şüpheli yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne intikal ettirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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