İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İzmir'den uyuşturucu getirip Bodrum'da satan 2 kardeş tutuklandı

IHAAW182510-ASA/25-04-2019 -İzmir’den uyuşturucu getirip Bodrum’da satan 2 kardeş tutuklandı (Fotoğraflı) Tuba Ayhan MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda İzmir’den sık sık uyuşturucu getirip ilçede iki kardeş tutuklandı.

IHAAW182510-ASA/25-04-2019 -İzmir'den uyuşturucu getirip Bodrum'da satan 2 kardeş tutuklandı (Fotoğraflı) Tuba Ayhan MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda İzmir'den sık sık uyuşturucu getirip ilçede iki kardeş tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin, ilçeye uyuşturucu madde girişinin engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalar sonucunda O.A.Ç ile İ.Ç. isimli iki kardeşin sık sık İzmir'den Bodrum'a uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları yönünde bilgi alınması üzerine ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda İçmeler mevkiinde şüpheliler motosiklet ile seyir halindeyken durduruldu. Ekiplerin şüphelileri, durdurmaya çalıştığı esnada bir poşet uyuşturucu maddeyi yol kenarına atmaya çalışmalarına rağmen ekipler tarafından yakalanmaktan kurtulamadı. Şüphelilerin attığı poşet kontrol edildiğinde içerisinde skunk maddesi bulunduğu tespit edildi. Olayda 74 gram skunk maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti sucundan adliyeye çıkarılan O.A.Ç ve İ.Ç. isimli iki kardeş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. (MB-Y) 25.04.2019 18:26:11 TSI NNNN

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.