İzmirlilerden Halk Ege Et' e yoğun ilgi

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bir kuruluşu olan ve geçen hafta Aydın dışındaki ilk şubesini İzmir Buca'da açan Halk Ege Et'e zmirliler yoğun ilgi gösteriyor. Marketteki yerel, doğal ve kaliteli ürünleri çok beğendiklerini söyleyen İzmirliler, marketin açılmasına önayak olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Sadece Buca'dan değil tüm İzmir'den vatandaşlar Halk Ege Et şubesini alışveriş tercihleri arasına koyduklarını söyledi.

Halk Ege Et'in Didim'deki şubesinden de alışveriş yaptığını ve Halk Ege Et kalitesini bildiğinin altını çizen Emsal Aksakal, "Halk Ege Et'in ürünlerinin kalitesini biliyorum. İzmir'de de açılmasına çok sevindik. Doğrudan köylüden alınarak halka aracısız sunulduğu için hem halk kazanıyor hem de üretici kazanıyor. Böylelikle topluma genel bir mutluluk sağlanmış oluyor. Böylesi projelerin gelişmesini isteriz" dedi.

"İzmir'in tercih edilmesi bizi gururlandırdı"

Markette alışveriş yapan emekli bankacı Seren Hanım marketteki doğal ürünleri çok sevdiğini belirtip "Buranın açılışına gelememiştim, bugün ilk defa geldim. İzmir'de marketlere, halk pazarlarına gidiyoruz ama İzmir'de bir ihtiyaç vardı. Aydın dışında ilk kez İzmir'i tercih ettikleri için de büyük gurur duydum. Özlem Hanım'a İzmir'de böyle bir yer açtığı için, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de vesile olduğu için çok teşekkür ediyorum. Özlem Başkan çok başarılı; tam bir Topuklu Efe" diye konuştu.

"Şube sayısı artırılmalı"

Selvinal Gökalp ise "Tüm halkımızın, özellikle Buca'nın Özlem Çerçioğlu'nun kazandırdığı marketten çok güzel faydalanacağını düşünüyorum. Ürünlerin sayısının artmasını, şube sayısının artmasını isterim. Böylesi yerlerin açılarak halka hizmet edilmesi son derece önemli. Böyle projeler yaptığı için ben de bir kadın olarak Özlem Çerçioğlu'nun destekçisiyim. Her kadın isterse başarır. Biliyorsunuz, Ege'nin her yerindeki ürünler çok güzel. Bu projenin de Türkiye geneline yayılmasını isterim. Buradaki ürünler de el emeği; incirler, zeytinyağları, süt ürünleri ve et ürünleri var. Et ürünlerinin Aydın'ın kendi besicilerinden geldiğini biliyorum. En güzeli de bunların doğal olması" ifadelerini kulandı.

Halk Ege Et'in İzmir'de gördüğü ilgiden çok mutlu olduklarını belirten Başkan Çerçioğlu ise tüm İzmirlileri Halk Ege Et'e beklediklerini söyledi.