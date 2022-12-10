İzolasyon malzemelerini çaldılar jandarmadan kaçamadılar

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir işyerinden izolasyon malzemelerini çalan şüpheliler, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Olay, Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir işyerinde bulunan izolasyon malzemeleri çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak olay yeri ve çevresinde bulunan kameraların görüntüsünün incelenmesi neticesinde hırsızlık olayının U.D. (32) ve O.O. (26) isimli şahıslar tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. JASAT ve asayiş ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.O.'nun şüpheli hareketler sergilemesi üzerine sevk edildiği sağlık kuruluşunda uyuşturucu madde kullandığı tespit edilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.