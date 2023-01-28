Jandarma, 21 okul servisini denetledi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde “Okul Servis Araçları Denetimi” faaliyeti devam ediyor. Bu çerçevede Karacasu ilçesi Geyre Mahallesi, Efeler ilçesi Yılmazköy Mahallesi, Köşk ilçesi Başköy Mahallesi, Kuyucak ilçesi Yamalak Mahallesi, Bozdoğan ilçesi Amasya Mahallesi, ve Nazilli ilçesinde bulunan ilk ve ortaokullarda eğitim gören öğrencilerin araçlarda huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla servis taşımacılığı yapan 21 araç ve sürücüsü kontrol edildi, 191 öğrenci trafik kuralları ve okul servisi kullanımı konusunda bilgilendirildi.