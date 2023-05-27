Jandarma, 5 ayda 2 bin kadına uyuşturucu bağımlılığını anlattı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, öğrenci ve velilere yönelik eğitimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekipleri, 2023 yılı içerisinde “En iyi Narkotik Anne Projesi" çerçevesinde okullarda eğitim gören öğrencilerin anneleri başta olmak üzere her alanında çalışan toplam 2 bin 419 kadına madde bağımlılığı belirtileri, uyuşturucu maddelerinin çeşitleri, insan vücuduna zararları konularında eğitim verdi. Aynı zamanda teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak maksadıyla hayata geçirilen UYUMA isimli uygulama hakkında bilgiler verildi.