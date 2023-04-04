Jandarma Akbük'te orman yangınlara karşı bilgilendirdi

Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi'nde jandarma ekipleri yaklaşan yaz sezonu öncesi vatandaşları orman yangınlarına karşı bilgilendirdi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ve İlçe jandarma komutanlığı personeli ile birlikte Didim Akbük Mahallesi'nde yaklaşan yaz sezonu öncesinde bölgede yaşayan vatandaşlar ve turistlere yönelik tercüman aracılığıyla orman yangınlarının önlenmesi için ormanlık alanlar ile mesire alanlarında uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı. Ekipler bilgilendirme sonrasında sokak hayvanlarına yönelik besleme faaliyeti ve çocuklara yönelik çevre doğa sevgisi aşılamak için çeşitli hediyeler dağıttı.