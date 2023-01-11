Jandarma aranan şahısları yakaladı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, farklı tarihlerde aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalar sürüyor. Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde “ Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama ” suçundan aranan ve hakkında toplam 12 yıl 19 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A., İsabeyli Mahallesi'nde “ Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak ” suçundan aranan ve hakkında toplam 9 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K. isimli şahıs, Söke ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde “ Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ” suçundan aranan ve hakkında toplam 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.