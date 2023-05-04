Jandarma Arapapıştı Kanyonu'nda bilgilendirdi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Arapapıştı Kanyonu'nda vatandaşlar orman yangını, verimli su kullanımı ve HAYDİ uygulaması konularında Jandarma ekipleri tarafından bilgilendirildi.

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Söke Bot Tim Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bozdoğan Kemer Barajı üzerinde bulunan turizm için kullanılan Arapapıştı Kanyonu'nu ziyarete gelen vatandaşlara kültür ve tabiat varlıkları ile çevre ve doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması, yaklaşan yaz sezonu öncesi kamp yapılacak yerlerde orman yangınlarına, çevre kirliliğine karşı uyulması gereken kurallar verimli su kullanımı ile HAYDİ uygulaması halkında bilgilendirme yapıldı. Arapapıştı Kanyonu'nda turizm için faaliyet gösteren tur teknelerine yönelik denetim yapılarak, durumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici el broşürü dağıtıldı.