Jandarma Aydın'da teröre geçit vermedi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, EL-KAİDE, DHKP/C ve TKP/ML silahlı terör örgütlerine yönelik çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre; 2022 yılında gerçekleştirilen 95 operasyonda 95 şüpheli yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9'u adli kontrol kararı, 67'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.